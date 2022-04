Sabrina Sato terá três programas no GNT

Além dos programas, a apresentadora terá a maratona de Carnaval com diversos trabalhos

A mulher é uma máquina, e conseguimos ver isso, principalmente no Carnaval. Sabrina Sato terá três programas na grade do GNT e não abandona nenhum ensaio de Carnaval, apostando no ‘Carnaval da Sabrina’, que começou no seu canal no Youtube e agora ganha espaço na TV.

Ao todo serão três programas: Saia Justa, que acontece ao vivo, Carnaval da Sabrina, com uma rotina frenética, e Desapega, programa relacionado a moda. Ufa! Acho que disse todos.

“A minha atenção agora vai estar nos meus projetos no GNT. Vai ao ar no GNT agora o ‘Carnaval da Sabrina’, que acompanha a rotina de ensaios na Gaviões da Fiel, na Vila Isabel. Como eu estou dando conta de fazer o Carnaval, o Saia ao vivo e o Desapega, roca? Eu não sei (risos)”, declarou a apresentadora.

Minha gente, dá para acreditar que Sabrina é rainha de bateria da Vila Isabel desde 2011? Claro que tivemos algumas paradas, mas agora a gata voltou fenomenal e não deixa de entregar produções belíssimas em cada ensaio.