Sabrina Sato ganha quadro no ‘Fantástico’

A apresentadora anunciou que vai ter um quadro dentro do programa de sucesso da Globo e diz que é um privilégio

Sabrina Sato está ganhando o mundo e dentro da Globo, o céu não é mais um limite para a ex-BBB que conquista o público por onde quer que passe. A apresentadora comunicou que ganhou um quadro dentro do Fantástico e que nem em seus sonhos mais ousados ela pensou que faria parte do time.

“Nem em meus sonhos mais ousados pensei que um dia faria parte do Time Fantástico! É um privilégio… Um presente da Globo e do Fantástico poder participar de um programa que acompanha os brasileiros todos os domingos, há cinquenta anos! Estou muito feliz e honrada! Me sentindo Fantástica!”, disse ela.

Sabrina assinou o contrato com a Globo em 2022. Desde então, ela apresentou diversos programas e quadros dentro da TV fechada. Na TV aberta a musa vai estourar.