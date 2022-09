Sabrina Sato explica sua fama de simpática na mídia

Em entrevista à revista Quem, a musa contou que sempre tratou todo mundo com muito carinho

Ela sabe que venceu! É inegável não citar Sabrina Sato como uma das personalidades mais charmosas e educadas no tratamento com a imprensa. A japa já esteve dos dois lados da profissão e em entrevista para a revista Quem, explicou com detalhes a sua fama de simpática diante da mídia brasileira.

“Sei como é o trabalho de todo mundo, a espera e a expectativa para a chegada de cada celebridade. Na época do Pânico, eu cobria [eventos] junto com a imprensa, então eu sei como é, conheço os dois lados. A gente tem que tratar todo mundo com muito carinho. Procuro tratar as pessoas como gostaria de ser tratada”, disse Sato à revista Quem.

Vale lembrar que Sabrina é ex-BBB, ex bailarina do Faustão e que já participou do Programa Pânico por anos e anos.