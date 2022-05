Deborah Secco e Bianca Andrade agora são agenciadas pela empresa de Sabrina Sato: Sato Rahal

Empresa surgiu com a união entre as irmãs Karina, Karin e Sabrina depois do sucesso com a administração da carreira de Sato

Para TU-DO! Sabrina Sato além de ser uma musa no carnaval também é empreendedora, e quem não sabia já se prepara para ficar de boca aberta. A japa é dona junto com suas irmãs, Karina e Karin, da Sato Rahal, uma agência que assessora a carreira de vários famosos, como Bianca Andrade e Deborah Secco, as recém chegadas para o casting de jobs da Sato. Os números de Deborah já podem ser encontrados no site. Vale lembrar que a atriz já fez mais de 17 novelas, séries, filmes e espetáculos. Uma artista de peso que carrega consigo muito engajamento para campanha de qualquer cliente que busque trabalhar com a personalidade. Enquanto Bianca Andrade, empreendedora e dona da marca ‘Boca Rosa’, domina o cenário da web com números expressivos e extraordinários em relação às métricas de views, alcance e engajamento. Sato Rahal não chegou para brincar no cenário dos agenciamentos e desde 2003 já alcança uma visibilidade monstruosa com o agenciamento da carreira de Sabrina Sato. Quem tem mais conhecimento mercadológico que essas três meninas? (risos). A união de Karina, Karin e Sabrina ultrapassa os laços afetivos e vai para o ramo dos negócios, o que tem dado muito certo. Sucesso meninas!