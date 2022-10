Sabrina Sato dá show de estilo em festa de Halloween da Sephora

A apresentadora foi ao evento fantasiada de viúva negra.

Na noite de ontem (13), aconteceu no edifício Conjunto Nacional, a Festa de Halloween da Sephora. O evento contou com a presença de diversos famosos, que entregaram looks incríveis, mas claro que dentre todos eles um tinha que se destacar.

A musa Sabrina Sato, que sempre entrega tudo, desta vez não iria fazer diferente. A apresentadora apareceu no tapete vermelho da festa vestindo uma fantasia belíssima de viúva negra.

A fantasia da gata era tão grandiosa e elaborada, que ela precisou de ajuda para subir os degraus da festa.