Sabe quanto a Kwai vai pagar para patrocinar as mangas da camisa do Flamengo?

Genteeee, olha só o que eu acabei de uns contatos meus que trabalham no marketing do Flamengo. Parece que o clube acaba de anunciar o seu mais novo patrocinador, a Kwai, que é um aplicativo de criação e compartilhamento de vídeos curtos, como novo patrocinador.

O vínculo da plataforma com o time carioca é até o fim deste ano. A estreia vai acontecer no clássico contra o Fluminense. O acordo prevê a exibição da marca da empresa nas mangas da camisa de jogo. A logo também estará nos uniformes de treino, além do ônibus da delegação e no backdrop das entrevistas.

E tem essa, a plataforma será a principal rede social do Rubro-Negro. “Os fãs do time poderão encontrar vídeos semanais com atletas, os momentos “Bom pra Kwai”, que mostrarão os melhores lances e jogadas da equipe, bastidores dos treinamentos e viagens”, diz trecho do comunicado do Fla.

“Nossa parceria com o Kwai retrata bem o que pretendemos com todos os nossos patrocinadores: ir além da simples exposição nos uniformes. Ao lado da plataforma, vamos buscar novos públicos e diversificar estratégias nas redes sociais, que são um ativo importantíssimo e muito valioso para o Flamengo”, disse Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do clube.

Tem parceria BOA PRA KWAI na área!⚽️🧡🎥

Hoje, @KwaiBrasil se junta oficialmente ao Flamengo como patrocinador oficial.

É o Mengão no Kwai com uma verdadeira seleção de conteúdos exclusivos!

Se o Manto atualizado ficou brabo no Urubão, imagina na Nação?🔴⚫️#MengãoÉKwai #KwaiFla pic.twitter.com/yhQhUzZbxk — Flamengo (@Flamengo) February 23, 2024