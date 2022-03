Dona Rosângela e Ana Beatriz viram meme na internet com greve da CPTM

Paralisação de três linhas dos trens em São Paulo revelaram o novo meme do Brasil

Só quem viveu sabe do que estou falando, não tem terror pior que a paralisação do transporte público, seja ônibus, metrô ou o CPTM, que foi o escolhido da vez. A greve paralisou três linhas e expôs a realidade do povo brasileiro através de Dona Rosângela.

Dona Rosângela passa por perrengue com paralisação da CPTM (Foto: Reprodução)

A entrevista para o G1 seguia tudo bem, Dona Rosângela camla conversava com o repórter sobre o horário que tinha chegado na estação para conseguir chegar ao emprego. Pasmem, 2:30 ela acordou para chegar a estação 4:10.

O repórter então pergunta se ela já avisou o patrão e uma voz ao fundo diz: “ele mandou ela dar um jeito” e aí surge a colega de trabalho de Rosângela, Ana Beatriz, que escancara toda a situação. Ela conta que o patrão disse para dar um jeito para chegar lá, e o repórter pergunta que jeito será esse. “De avião só pode”, responde a colega.

dona rosangela sendo explanada aovivasso kkkk pic.twitter.com/QxiJAni7rd — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) March 29, 2022

Vale lembrar que nessa história Bia é auxiliar de serviços gerais em um condomínio no Recreio. Enquanto Dona Rosângela é a encarregada. Em entrevista ao G1, ela rasga elogios para Dona Rosângela.

“Ficou tudo bem com minha patroa. Ela não é megera como falaram na internet. Ela é uma bênção. Somos amigas, e amanhã vamos voltar a trabalhar normal. Minha patroa é muito de coração. Ela é uma ótima pessoa”, contou Bia.

O meme já vem pronto e nascem duas estrelas no Brasil, guerreiras e batalhadoras como todo brasileiro. O que falar de você Dona Rosângela e Bia, nem conheço bem e já considero muito.