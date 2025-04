Rosana Ferreira diz adeus aos boys e se declara ao chocolate: “Me satisfaz mais e não me decepciona!”

Segura essa, Brasil! Rosana Ferreira, a lendária Miss Bumbum 2011, está fazendo a fila andar — mas quem entrou de vez no coração da musa não foi nenhum boy magia… foi o chocolate! Sim, você leu certo!

Aos 38 anos, Rosana decidiu dar um chega pra lá nos contatinhos e embarcar num verdadeiro caso de amor com o doce mais amado do mundo. E olha… ela tá mais feliz do que nunca!

“Hoje eu prefiro um bom chocolate a perder tempo com homem. Me satisfaz mais e não me decepciona”, disparou a influenciadora nas redes sociais, deixando os seguidores em polvorosa!

Segundo Rosana, o chocolate virou companheiro inseparável — está presente na sala, na bolsa, e até ao lado da cama. E ela não economiza nos recadinhos: “Tem uns que mal sabem onde começa e termina o prazer feminino. O chocolate, não. Ele acerta sempre.”

E não para por aí! Rosana está em um verdadeiro “detox de homens” desde o fim de 2024 e garante que não sente a menor falta. “Quando percebi, já estava preferindo o chocolate a um date. Me dava menos estresse e sempre terminava bem.”

Em um momento hilário, ela contou que deu bolo em um boy pra curtir uma noite romântica com sua barra preferida e um filminho. “Um cara me chamou pra jantar, mas eu já tinha separado meu chocolate e queria ver um filme. Recusei o convite sem peso nenhum. Foi ótimo. O chocolate durou mais — e nem tentou me enrolar depois.” Ai, que delícia!

Já faz tempo que Rosana vem priorizando sua paz emocional, e essa fase chocolatuda parece ser a mais doce de todas. “Percebi que estava desgastando minha energia à toa. Hoje, assisto a um filme, como chocolate e durmo em paz”, conclui, mais plena que nunca.