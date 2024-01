Rodriguinho se irrita com Nizam em prova do Anjo: ‘Se gritar, desisto”

Meus amores, olha só esse babado quentíssimo do bbb24 que eu trouxe para vocês. Como vocês sabem, A Prova do Anjo da semana nesta sexta-feira (19) e foi disputada em duplas. Então, a dupla dinâmica Nizam e Rodriguinho se uniram para tentar vencer a disputa, mas acabaram se desentendendo ao longo da prova.

Na prova, que envolvia velocidade, os brothers precisavam montar um quebra-cabeças. Uma pessoa da dupla corria para trazer as peças e a outra montava o quebra-cabeças enquanto estava içada, ao alto. Vencia a dupla que completasse o puzzle no menor tempo.

Durante a disputa, Nizam, que trazia as peças, gritou com Rodriguinho, que não conseguia montar o puzzle corretamente. O cantor então se estressou com o paulista: “Se gritar de novo, eu desisto e jogo fora [a peça].”

No final da prova da dupla, Nizam pediu desculpas ao companheiro. Os dois, no entanto, fizeram o maior tempo de prova e não venceram o Anjo da semana.