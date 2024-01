Rodriguinho recebe ameaça de morte e equipe reage

De acordo com o comunicado, a equipe do cantor já está entrando com medidas judiciais contra os ataques.

Meus amores, que as atitudes do cantor Rodriguinho em sua participação no BBB24 estão sendo uma decepção para nós fãs, não é novidade nenhuma, porém, nada justifica o que está acontecendo aqui fora. Após as diversas polêmicas que o cantor se envolveu dentro do reality, a sua equipe de assessoria de imprensa revelou que o artista tem recebido diversas ameaças, incluindo de morte, assim como a sua família e amigos mais próximos. Diante disso, através das redes sociais, a equipe de Rodriguinho publicou uma nota de repúdio a tais acontecimentos. "Ele tem muito a aprender e melhorar dentro e fora da casa. Entretanto, isso não dá o direito a ninguém de atacá-lo e ameaçá-lo, muito menos aos seus familiares e equipe de trabalho", iniciou o comunicado, que continuou:"Os ataques que vêm acontecendo são crimes previstos no Código Penal Brasileiro, reforçados pela recente lei 14.811/2024, passíveis de pena de multa e reclusão de dois a quatro anos. Também o é a disseminação de notícias falsas e manchetes tendenciosas que imputam ao Rodriguinho atitudes e falas que não foram dele". Por fim, o comunicado garante que medidas judiciais contra tais ataques já estão sendo tomadas, ressaltando que essas ações não vão destruir tudo o que o cantor conquistou em seus 20 anos de carreira. "Medidas jurídicas cabíveis já estão sendo tomadas contra todos os ataques que o Rodriguinho, seus familiares e equipe de trabalho vêm sofrendo dentro e fora da casa e não serão poupados esforços para combater atitudes covardes como essa, nem quaisquer outras ações de violência, sejam por palavras, ações ou crimes de ódio e torpeza que busquem ofuscar os seus mais de 20 anos de carreira", finalizou a equipe de Rodriguinho.