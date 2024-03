Rodriguinho mostra sua nova tatuagem em homenagem ao Big Brother

Genteeeee, eu já havia mencionado ontem para você, o cantor Rodriguinho surpreendeu a todos ao surgir com uma tatuagem em homenagem ao BBB 24 já que ele parecia fazer pouco caso da sua participação no reality show da TV Globo. O cantor compartilhou sua mais nova tatuagem em sua rede social e o desenho escolhido é o robôzinho que representa o reality show. O ícone do programa está eternizado na lateral da coxa direita do cantor.

Nesta sexta-feira (8), o cantor aproveitou para rebater os rumores de que ele tenha realizado procedimentos estéticos após sua saída do BBB, já os internautas estão dizendo que o músico parece mais jovem.

“Estou dando muita risada vendo pessoas falando que eu rejuvenesci, que fiz botox, que fiz não sei o que na cara. Não fiz nada, gente. Que eu estou hoje muito melhor do que lá. Lá na casa eu vivia preocupado, não dormia direito, não estava comendo direito, não estava recebendo carinho das pessoas que amo. Foi isso”, disse Rodriguinho.

O cantor deixou claro que jamais faria qualquer procedimento estético na face. “Jamais vou mexer na minha cara, essa carinha linda [risos]. Não vou fazer isso não, estão malucos? Até quero fazer umas paradas, mas não na minha cara. Na cara não dá, gente”, disse.