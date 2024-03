Rodriguinho faz tatuagem simbolizando sua trajetória no BBB 24

Genteee, eu estou aqui fuxicando meu instagram e do nada me apareceu uma foto do Rodriguinho fazendo uma tatuagem na tarde desta sexta-feira (8). Mas não é qualquer tatuagem, amores e sim uma tatuagem em homenagem à sua passagem no BBB 24. O pagodeiro tatuou o desenho na lateral da coxa direita. Questionado sobre o desenho, ele brincou em tom de mistério: “Surpresa”.

O ex-vocalista dos Travessos decidiu fazer um desenho do RoBBB – o simpático robozinho do programa como uma lembrança de sua trajetória no reality show da TV Globo.

Outros ex-brothers do BBB 24 já tinham tatuado uma homenagem à experiência de confinamento. Nizam e Pizane tatuaram uma câmera, referência aos objetos que os acompanhavam 24 horas por dia dentro da casa.