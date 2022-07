Rodrigo Tudor faz previsões sobre as eleições deste ano

Vidente fez novas revelações, desmentindo uma terceira guerra mundial e falou sobre as eleições

Ele voltou, o mais temido de todas as edições: A previsões de Rodrigo Tudor! O vidente vivia batendo toda semana no programa da nossa querida Sônia Abrão, na Rede TV, com suas revelações bombásticas retornou para acalentar os corações dos brasileiros diante a um ano de eleição que promete!

Rodrigo iniciou desmentindo uma possível terceira guerra mundial. “Não terá uma terceira guerra mundial”, disse. E não parou por aí, porque ela ainda confirmou que esse ano a polarização nas eleições, caos, protestos e brigas será ainda mais evidente.

“Os dois lados estão muito acirrados. Fazer previsões agora, é um pouco mais fácil, mas eu já falei lá atrás, já está tudo cravado. Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula, coisa que eu já havia falado, vai haver todo tipo de confusão, está muito pesado essas eleições, vai ser uma das piores do Brasil”, disparou.

“Não são doidos, quem perder que vai pegar a faixa e entregar para o outro, nada além disso vai acontecer, ninguém vai querer jogar o Brasil num buraco, não vejo dessa forma, a guerra vai ser antes”, conta Rodrigo.

Podemos esperar o melhor, mas antes disso uma leve treta vai afetar o Brasil.