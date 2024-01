Rodrigo Simas desabafou sobre o receio com sua carreira ao se assumir bissexual

Minha gente, o Rodrigo Simas vai viver um dos filhos de José Inocêncio na segunda fase da nova novela das nove, Renascer, da TV Globo. Durante sua participação no ‘Na Piscina com Fê Paes Leme’, do canal GNT, o ator falou sobre uma preocupação que teve com sua carreira.

O gato falou abertamente sobre sua orientação sexual e também relembrou de quando se assumiu bissexual, e o pavor que sentiu achando que irá perder sua carreira.

“Eu demorei pra entender que eu era bi por não saber que tudo bem ser bi. Não é ficar em cima do muro, entendeu? Que é uma orientação sexual e tá tudo certo “, disse ele.

E continuou: “Foi um processo pra mim, também…Era um lance que eu tinha, há dez anos atrás, por exemplo, de ‘Sou gay. Ah, não, sou hétero. Ah, não posso ser por causa da minha profissão, não vou ter mais papel…’ Tô falando de 10, 12 anos atrás”, contou.