Rodriguinho no BBB: “Longe de mim desmerecer esse prêmio, mas R$ 3 milhões é o que deixei de show.”

Eitaaaaa gente, parece que o cantor Rodriguinho não curtiu nenhum um pouco de ser considerado “um péssimo jogador” por Davi, depois de indicá-lo ao paredão. O cantor ainda fez questão de rebater a declaração do motorista de Uber em conversa com Yasmin Brunet e outros brothers na área externa da casa do “Big Brother Brasil 24”, na madrugada deste sábado (13).

Incluvise, o pagodeiro revelou que já conquistou o valor do prêmio do reality show, que pode chegar a R$ 3 milhões.

“R$ 3 milhões. Legal, é dinheiro. Já tenho esse dinheiro também. Não tem emoção aqui não. Me chamando de emocionado?”, quis saber o cantor. “No dia que um moleque de 21 anos me tirar a peruca…”, completou.

Ele ainda disse que não queria desmerecer o prêmio. “Cara, longe de mim desmerecer esse programa e esse prêmio. Mais da metade do Brasil queria estar aqui. Só que é o seguinte. Eu vou na televisão desde os meus 10 anos de idade, R$ 3 milhões, com todo respeito, é o que eu deixei de show”, revelou.