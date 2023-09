Rodrigo Mussi realiza sonho de infância: “Eu não tô acreditando até agora”

O ex-BBB usou suas redes sociais para contar detalhes da realização do seu sonho ao participar de uma partida de futebol, no Morumbi, em São Paulo

Rodrigo Mussi usou suas redes sociais para compartilhar sua realização com seus fãs e amigos. O influenciador e apresentador contou que estava realizando um sonho de infância ao assistir uma partida de futebol no Morumbi, em São Paulo. Mussi revelou que entrou no campo do estádio.

“Cara, é surreal isso. Eu não tô acreditando até agora”, contou ele. Ao entrar em campo, o ex-brother também contou qual era a sensação de estar ali: “Caraca, tô arrepiado”.

“Desde o acidente, eu não corro mais. Jogar futebol então, nem pensar. E hoje eu corri pela primeira vez [desde o ocorrido]”, revelou ele, que estava ofegante no vídeo. “Estou cansado, com dor no joelho, dor nas costas. Mas realizado. Eu realizei um sonho de infância. Eu joguei no Morumbi.”