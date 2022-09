“Tem sido uma batalha enorme, uma luta diária”, reflete Rodrigo Mussi

Ex-BBB celebra recomeço depois de acidente de carro

Sempre teremos motivos para comemorar a saúde de Rodrigo Mussi, que se envolveu em um acidente muito sério de carro no passado. Hoje, o muso celebra a vitória e reflete sobre a vida. Rodrigo não deixa de dizer que sua vida é uma batalha diária e que não imaginava ter a força que tem.

“Tem sido uma batalha enorme, uma luta diária. Mas isso só me mostra uma força que eu nem imaginava que tinha”, diz ele, que esteve no Hotel Ort, em Campos do Jordão, durante a temporada de CARAS Inverno.

Mussi não deixou de falar sobre a família neste momento. “Sou um cara que tem uma solidão de pai e mãe. Queria muito resolver tudo sozinho, mas não pude. Algumas pessoas estão sendo fundamentais, mas ainda sinto que é uma coisa para se vencer de forma solitária”, refletiu.