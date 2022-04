Ex-BBB segue internado em observação, mas já apresenta melhora em quadro clínico

Graças a Deus, as notícias sobre o estado de Rodrigo Mussi são ótimas. Ontem (03) o irmão de Rodrigo apareceu nos stories para falar sobre o quadro do irmão e comunicou que ele já mexeu a perna em resposta aos tratamentos e cirurgias que passou.

“O Rodrigo teve uma melhora significativa nessas últimas 24h. A função renal dele melhorou, ele mexeu o braço e a perna. A gente está extremamente feliz, extremamente emocionado. Obviamente que a lesão ainda é delicada, o estado ainda é considerado grave. Mas ele tem melhorado muito e não teve piora. Pressão intracraniana controlada”, disse Diogo.

Rodrigo Mussi apresenta melhora significativa (Foto: Reprodução)

Rodrigo segue internado no Hospital das Clínicas em São Paulo desde o acidente que sofreu semana passada. O ex-BBB passou por diversas cirurgias devido ao traumatismo craniano que sofreu no impacto do carro.

Seu irmão está confiante na recuperação de Rodrigo, e já tem expectativa que a extubação ocorra de forma lenta e gradual. “O despertar dele vai ser mais lento, por conta da gravidade da lesão. Então a extubação não tem a expectativa de ocorrer hoje, por exemplo. Vai depender muito do despertar do Rodrigo. A expectativa é muito boa, queria deixar isso claro para vocês! O Rodrigo sempre está em intervalos entre sobreviver e ser feliz. A vida dele é assim e ele é um guerreiro. Ele vai viver, ele vai levantar, ele vai sair de lá andando. Ele ama viver. Ele tem sede de viver e isso vai acontecer nos próximos dias. Ele vai sair de lá andando”, disse.

Estamos na torcida e com as orações em dia para que o nosso muso saia dessa sem sequelas graves. Ainda há muito o que viver aqui fora, Rodrigo. Força!