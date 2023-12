Rodrigo Mussi dá resposta invertida para Viih Tube e Eliezer: “Não citei nome”

O ex-BBB deu as caras e falou sobre o seu envolvimento com as casas de apostas, desmentindo as indiretas para a influenciadora

Saiu pela tangente? Ou se arrependeu? Depois da resposta de Elizer para Rodrigo Mussi, o influenciador deu sua versão sobre os fatos e revelou que não citou nomes quando falou sobre os influenciadores que se envolveram no caso das casas de apostas. Em resposta ao GShow, Mussi negou a indireta: “Sobre o meu post, não citei nome de ninguém”, ele iniciou. “Como sabem já fiz divulgação de aposta no passado, mas parei depois que entendi que não fazia sentido com os projetos que eu passei a trabalhar. Não pretendo me estender mais sobre esse assunto. Ou seja, não tem NADA absolutamente NADA a ver com que estão divulgando”, ele concluiu e colocou um ponto final no assunto.