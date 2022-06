Rodrigo Mussi passa em frente ao local do acidente: “Foi uma mistura de sensações”

Apresentador contou o momento de emoção para seus seguidores no Instagram

Rodrigo Mussi mostra a cada dia como é ser um vencedor, sendo um grande exemplo para todos aqueles que querem reerguer sua vida do 0. O apresentador sofreu um acidente na cidade de São Paulo em março deste ano, em que foi vítima de traumatismo craniano. Ontem (20), Mussi passou em frente ao local do acidente e disse que a emoção foi forte.

“Acabei de passar na frente do acidente foi uma mistura de sensações que eu tive. Veio na minha cabeça assim aqui seria o lugar que as pessoas passariam e lembrariam, aqui é o lugar que o Rodrigo se foi, mas na verdade foi eu que passei e lembrei do acidente e posso falar que eu sobrevivi, tô aqui para contar que eu sou grato e estou feliz”, disse Rodrigo.

Rodrigo Mussi contou nos stories que passou hoje pelo local onde aconteceu seu acidente: “Foi uma mistura de sensações que eu tive”. 🗣 pic.twitter.com/kH1ibXYGCM — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) June 21, 2022

Rodrigo se recupera bem de todas as cirurgias que precisou passar para restabelecer os movimentos e voltar à vida. Os médicos ainda acreditam que seu caso foi um milagre e o caso movimentou o Brasil com orações de todos as crenças.