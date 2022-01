Rodrigo joga na cara de Douglas: “você conseguiu um poder do veto pela liderança que a gente conquistou juntos”

O brother não gostou nada nada de ser vetado pelo ator na Prova do Líder

O brother não gostou nada nada de ser vetado pelo ator na Prova do Líder

FOGO NO PARQUINHO, SENHORAS E SENHORES! Após Douglas o vetar na Prova do Líder, que aconteceu nesta quinta-feira, (28), Rodrigo foi tirar satisfações. E já começou jogando na cara: “A única coisa que veio na minha cabeça é que você conseguiu um poder do veto pela liderança que a gente conquistou juntos”.

Foto: Reprodução

Douglas ficou meio sem palavras e quis correr do assunto, mas o paulista continuou: “Eu, Rodrigo, mesmo que a gente não tivesse conversando, eu não pensaria em te vetar por causa disso. A especifica liderança que você tava foi uma coisa que nós conseguimos em conjunto”. O ator alegou que cada um fala para um lado, mas Rodrigo estava irredutível.

rodrigo macetou muito o douglas aqui 🅰️🅰️



"você conseguiu um poder do veto pela liderança que a gente conquistou juntos" pic.twitter.com/7h9nNcf25b — jason (@steamrold) January 28, 2022

Mas lembrando que Douglas e Rodrigo venceram uma prova juntos, mas nunca se toparam. O ex líder só não o indicou, porque o anjo era autoimune e no almoço do anjo, Rodrigo falou mal do ator.

Rodrigo desconfiava que poderia ser indicado pelo Douglas, quando ele viu os bonequinhos na mesa no quarto do líder, só fez a pergunta pra saber a reação dele. pic.twitter.com/A4itB0yh3C — Rodrigo Mussi 🥷🏼 (@oficialmussi) January 28, 2022

Rodrigo falando mal do Douglas um dia depois de ter ganhado a prova com ele…

pic.twitter.com/s1E2yuzV9I — Portal Douglas Silva 🎲 (@portaldouglas_) January 28, 2022

Inimigos declarados? Sim! E é fogo no parquinho que nós queremos…