Polícia Militar confirma 14 prisões por furto no Rock In Rio

Primeiro final de semana foi marcado por relatos de pessoas que tiveram seus pertences roubados

Foi a época que os festivais eram locais de segurança e diversão, no Rock In Rio não foi diferente, choveram pessoas com seus pertences roubados no meio da multidão. A Polícia Militar confirmou que 14 pessoas tiveram seus objetos furtados neste primeiro final de semana do festival. Alguns itens foram para vendas irregulares e outros foram encontrados.

Tudo começou com um usuário no Twitter reclamando da segurança do evento. O rapaz ainda disse que teve seu celular roubado no front do palco mundo. Vê se pode!

Uma nota divulgada pelo site Splash informou que as pessoas envolvidas no roubo foram presas e três adolescentes foram apreendidos. Para o evento foram mobilizados 570 policiais, militares e 55 viaturas por dia.