Roberto Manzoni, diretor do Domingo Legal, morre aos 74 anos

Meu Deus, a televisão está em luto pela perda de uma das figuras mais emblemáticas para os fãs da tv dos anos 80/90. Roberto Manzoni faleceu na madrugada desta sexta (10). O diretor foi responsável por trabalhos impecáveis, como Viva a Noite (1982-1992) e Domingo Legal –tanto sob o comando de Gugu Liberato (1959-2019) quanto Celso Portiolli. Ele também esteve à frente da reestreia do Programa Silvio Santos.

Celso Portiolli lamentou a sua morte: “Hoje dizemos um adeus cheio de saudade ao nosso querido Magrão, o Roberto Manzoni. Diretor de tantos programas que amamos no SBT, ele sabia como ninguém dar vida a um programa de auditório”, escreveu no Instagram.

Sonia Abrão também se despediu: “Magrão, meu amigo querido, aprendi muito com você quando trabalhei, sob sua direção, no Domingo Legal! Vai voltar a formar aquela dupla imbatível com Gugu lá no céu!”, disse a funcionária da RedeTV!. Ainda não se sabe a causa da morte do diretor.