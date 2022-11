Roberto Justus descobre tumor maligno na bexiga

Empresário ainda revelou que o tumor maligno foi pego a tempo por causa dos resultados dos exames

Um dos empresários mais brilhantes do Brasil compartilhou o seu relato nas redes sociais neste domingo (06). Roberto Justus contou que descobriu um câncer na bexiga após uma consulta com o seu médico. Na ocasião, Justus contou que quando descobriu foi encaminhado para cirurgia, onde descobriu que o câncer era maligno. O galã ainda usa a sua voz para inspirar outros homens a se cuidarem.

“A vida nos traz surpresas e cabe a nós escolher a forma de encará-las! Estou certo que compartilhando esse momento, estarei ajudando muita gente”, escreveu na legenda da publicação do vídeo.

Roberto contou que o check-up foi importante para descobrir o câncer. “Dr. Gustavo Caserta Lemos, meu urologista, aliás, médico fantástico, resolveu que tínhamos que operar imediatamente que podia ser um tumor maligno. Saberíamos isso só quando operássemos. Operamos, abrimos e descobrimos que era mesmo. Então eu tinha um câncer de bexiga invasivo, só que foi tirado a tempo. Porque eu peguei em um exame. E porque quando a gente trata de um assunto precocemente, o câncer não é uma sentença de morte para ninguém. 70, 80% dos casos de câncer precocemente tratados têm cura, é só você pesquisar. Então faça um check-up regular, principalmente aqueles que já passaram dos 40 anos de idade. Essa força física que eu tenho, essa determinação que eu tenho vão ser muito importantes aliados para mim, para eu me livrar desse problema”, falou.

Vale lembrar que o empresário é casado com Ana Paula Siebert Justus e disse que ainda pode sofrer com alguns efeitos colaterais do tratamento, como a queda dos cabelos.