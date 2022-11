Roberto Guilherme, o Sargento Pincel, mandou recado para família antes de falecer: “Família sempre unida”

Ator pediu para que a família permaneça unida e que Deus proteja a todos

Olha, caiu um cisco no meu olho depois que vi o vídeo que Roberto Guilherme deixou para família com um pedido muito especial. Na ocasião, o ator pede para que a família continue unida como sempre e pede que Deus proteja todos da família.

“Um abraço forte para a família. Beijos. Família unida, sempre unida. Fiquem com Deus, a família toda”, disse o ator no vídeo que foi exibido em seu funeral nesta sexta-feira no Rio de Janeiro.

O ator lutava contra um câncer, que foi diagnosticado em 2018. Roberto ficou conhecido pelo seu papel como Sargento Pincel em ‘Os Trapalhões’.