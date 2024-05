Roberto Carlos faz doação ao RS e planeja show beneficente

Não é atoa que ele é o Rei! Minha gente, provando que ele é muito mais que um cantor de especial de fim de ano, o cantor Roberto Carlos decidiu doar R$200 mil para ajudar as pessoas que foram afetadas pelas enchentes que alastraram o Rio Grande do Sul, porém, a ajuda do cantor não parou por aí.

Assim como outros artistas como Whindersson Nunes e Luisa Sonza, Roberto Carlos está organizando um show beneficente, que por sinal custa uma grana, onde toda a renda do evento será revertida em doações para nossos amados irmãos gaúchos.

Essa informação foi dada pelo colunista Ancelmo Gois e confirmada pelo assessor de imprensa do cantor, ao Splash.