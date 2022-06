Roberto Carlos interrompe vaias e responde pergunta sobre Anitta: “Tem um senso de profissionalismo muito grande”

Cantor foi questionado sobre feat com a carioca e vaias tomaram conta da coletiva do seu novo projeto ‘Emoções Praia do Forte’

Roberto Carlos está lançando um novo projeto ‘Emoções Praia do Forte’, em coletiva de imprensa, nesta quinta (09), o cantor foi questionado sobre um possível feat com Anitta e teve que interromper as vaias para conseguir responder a pergunta. Em meio a vaias, Roberto Carlos responde sobre feat com Anitta. 🗣 pic.twitter.com/AndeHYmYaf — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) June 10, 2022 “Ela é uma grande artista, admiro a capacidade que ela tem de conduzir a carreira dela, de maneira que tem conseguido coisas fantásticas aqui e lá fora. Ela tem um senso de profissionalismo muito grande”, disse Roberto. E não parou por aí, porque se algo interessar Robertinho ele parte para o feat. Recebam! “Não estou planejando dueto com nenhum artista neste momento. Mas não tenho nada contra ela, se me apresentasse algo que me interessasse. Ela já fez coisas muito boas”, contou. Os fãs do cantor se mostraram muito nervosos ao ser questionado sobre o feat com a funkeira, que isso, gente? Respeito cabe em todo lugar, falei tô leve.