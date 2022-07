Roberto Carlos se irrita com fã e manda calar a boca durante show

De Acordo com a equipe do artista, parte dos fãs foram para perto do palco e faziam muito barulho

O show aconteceu no Rio de Janeiro e se eu soubesse que teria esse bafafá todo, eu teria ido, juro! Roberto Carlos ficou put0 dentro de suas calças após parte dos fãs o atrapalharem a cantar suas músicas em show, chegando a mandar eles calarem a boca. O show aconteceu na quarta (13), mas ovídeo viralizou ontem (14), nas redes sociais. Fora do microfone, Roberto diz: “Cala a boca” e volta pleno para a música ‘Cavalgada’. Impactado pela performance de Lorde em "Writer In the Dark", Roberto Carlos manda fã calar a boca durante show!pic.twitter.com/DnfPEOxXTe — PAN (@forumpandlr) July 15, 2022 A assessoria do cantor informou que por ser uma música mais calma e leve, precisa de silêncio para a concentração de Roberto, e o público não colaborou. Tudo tem limite, né?