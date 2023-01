Roberta Piza é demitida da RecordTV

Jornalista, apresentadora do ‘Fala Brasil’, foi demitida após 17 anos dentro da emissora

Iiih gente, a âncora do ‘Fala Brasil’ foi demitida da RecordTV depois de 17 anos de contrato fechado com a emissora. Roberta Piza foi contratada em 2006 e passou três anos como colunista esportiva, passando depois como titular do jornal onde ficou 12 anos.

De acordo com o TV Pop, ela estava escalada para assumir a bancada do jornal durante as férias de Eduardo Ribeiro. Agora ela será substituída por Patrícia Costa.

A emissora está com estratégias para equilibrar os gastos com o seu casting de artistas. Além dela, Mariana Weickert, do Domingo Espetacular, também foi dispensada.