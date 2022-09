Robert Cormier, ator de ‘Heartland’ e ‘Slasher’ morre aos 33 anos

A causa da morte do ator ainda não foi divulgada na imprensa

Escorreu uma lágrima aqui, meu coração fica partido quando um ator parte deste mundo. Ontem (27), foi divulgada a morte do ator Robert Cormier, conhecido pelos seus papéis em ‘Heartland’ e ‘Slasher’. A causa do óbito ainda não veio ao conhecimento da mídia, mas nos deparamos com a trágica notícia.

“A memória de Rob viverá através de sua paixão pela arte e cinema; assim como suas três irmãs que significaram o mundo para ele”, diz o obituário do ator.

Em comunicado a família comunica: “Ele tinha paixão por ajudar os outros e estava sempre procurando conseguir mais. Ele gostava de noites de cinema com sua família e admirava muito seu pai. Ele impactou muitas pessoas ao longo de sua vida, sejam familiares, companheiros de equipe e amigos”, pontuou.