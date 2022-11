“Rivalidade falsa que criaram”, dispara Sandy sobre relação com Wanessa Camargo

Em entrevista para o Fantástico a cantora contou detalhes sobre a sua relação com Wanessa e ainda disse que a música que elas têm juntas foi feita para quebrar a imagem de inimizade

Poliana Abritta conseguiu tirar o que a gente queria de Sandy, mais detalhes sobre a sua relação com Wanessa Camargo, afinal, a mídia alimenta uma treta antiga das duas no mundo da música. Sandy contou que a música que as duas têm juntas foi feita exatamente para quebrar esse clima de rivalidade que permeia a relação das duas musas do mundo da música.

“Quando fiz essa música, a Wanessa me veio na cabeça no mesmo momento. E, quando eu mostrei, ela se emocionou tanto, falou: ‘Nossa, vamos quebrar essa imagem que as pessoas têm antiga dessa nossa rivalidade falsa que criaram'”, disse Sandy.

A música em questão se chama ‘Leve’ e já é sucesso entre os fãs das musas.