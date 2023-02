Rita Lee é internada às pressas, em São Paulo

Há cerca de um ano, a cantora venceu a luta contra um câncer no pulmão.

Após uma intensa luta contra o câncer, na manhã desta sexta-feira (24), a rainha do rock braasileiro, Rita Lee, foi internada às pressas no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Segundo a colunista Fábia Oliveira , o estado de saúde da musa é “extremamente delicado”.

Vale lembrar que, a quase um ano, a cantora venceu um câncer no pulmão, conquista essa que foi comemorada por seu filho Beto Lee, nas redes sociais.

“A cura da minha mãe me emocionou pra car*lho. Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de ‘Jair’. That’s Rita”, comemorou o filho da cantora.