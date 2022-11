Rihanna nega boatos de novo álbum

Em entrevista ao Associated Press, a cantora desmentiu que está trabalhando em um novo álbum musical para 2023

Essa arrancou lágrimas dos fãs de Rihanna que esperam a musa voltar para o mundo da música ansiosos e com coração apertado. Em entrevista para a Associated Press, Rir contou detalhes sobre a sua participação no Super Bowl de 2023, mas negou envolvimento em um projeto que seria o seu álbum.

“Super Bowl é uma coisa e música é outra coisa. Vocês ouviram isso fãs? Porque eu sabia que no momento que eu anunciasse isso, eu pensei: ‘ai meu Deus, eles vão achar que o álbum está vindo, eu preciso trabalhar’”, disse a Riri.

Para acalmar o coração dos fãs, ela disse que mais músicas estão por vir, mesmo que não seja a construção do seu novo álbum. O último lançamento de Rihanna foi a faixa ‘Lift Me Up’, a tão aguardada pelos fãs.