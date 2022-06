Rico defende o uso de PMMA: “Estão confundindo com hidrogel”

Depois de ter sido comparado a Andressa Urach, o vencedor da Fazenda 13, conversou com Léo Dias para desmistificar o produto

Deu o que falar de gente criticando Rico Melquiades diante do procedimento estético para aumentar o volume das coxas e do bum bum que o campeão da Fazenda 13 passou. O problema em questão foi o uso da substância PMMA, que fez Rico ser comparado a Andressa Urach. Socorro! Em entrevista para o jornalista Léo Dias ele disse que não é a mesma substância.

“O pessoal está confundindo muito com hidrogel, com silicone industrial, isso sim não é permitido, não é liberado”, disse Rico em entrevista para o jornalista. O influenciador ainda completou dizendo que foi a primeira pessoa pública a trazer o PMMA para conhecimento público.

“O produto utilizado segue todas as normas e certificações da ANVISA, com uso restrito à médicos. Tal produto não deve ser confundido com outros produtos clandestinos como: Metacril Silicone Industrial, Hidrogel entre outros, são substâncias completamente diferentes”, informou a equipe.

O produto utilizado no tratamento estético de Rico é autorizado pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e ele diz que jamais usaria um produto que não passasse pelos testes adequados para uso.