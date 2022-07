Rico Melquiades revela que foi convidado para ‘De Férias com Ex’, mas desistiu no último momento

Ganhador da Fazenda teve medo do cancelamento

Quem tem… Tem medo, né Sr. Rico? O ganhador da Fazenda contou que foi convidado para participar do ‘De Férias com Ex Celebs’ e que aceitou o convite até o caldo engrossar e ele virar a casaca. O influenciador conta que ficou com medo do cancelamento dentro do programa e desistiu de participar, de acordo com o podcast ‘Link’.

“Eu ia, mas na hora eu falei: ‘Sai tão querido da Fazenda, e eu vou de novo queimar a largada?’. Botar homem e ex nessas coisas eu fico louco, meto o louco, com a bola no gol eu falei que não ia mais e não queria. Fiquei sabendo que vai ser um elenco muito forte”, contou.

Se não vamos ter Rico, então vamos aguardar ansioso esse casting de milhões, que eu acredito que vai esquentar o nosso kikiki e movimentar o mundo das fofocas do jeito que a gente gosta.