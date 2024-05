Richarlison visita família da namorada no Paraná: “Conhecer a sogra”

É o amor! Richarlison foi até Maringá, no Paraná, para visitar a família de sua namorada, Amanda Araújo. O jogador da seleção brasileira e do Tottenham, da Inglaterra, está no Brasil e foi até Maringá, no Paraná, onde conheceu a mãe de Amanda, Luciana Araújo, além de outros familiares da jovem.

“Fui lá conhecer a sogra”, escreveu Richarlison ao compartilhar as fotos que Luciana publicou em seu Instagram. Na rede social, a mãe de Amanda declarou apoio ao relacionamento da filha e aprovou o genro.

“Mais um fim de semana lindo e especial de maio em família. Foi muito gostoso e especial ter você em nossa casa, Richarlison, bem-vindo à nossa família. Bom retorno e até breve meus queridos!”, escreveu ela.