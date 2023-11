Revoltada,Viih Tube expôs comentários gordofóbicos contra sua filha

Gente, eu não tô acreditando que as pessoas estão praticando gordofobia contra um pequeno bebe. A vitima de tais ataques maldosos e sem nocão é a Lua di Felice, filha da influenciadora Viih Tube. Neste sábado, ela fez um desabafo daqueles sobre não aguentar essas ofensas contra sua filha, pois ela se preocupa muito com o momento em que a pequena será capaz de entender o que escrevem ao seu respeito e afirmou que vai tomar medidas legais caso isso continue.

“Todos vocês que insistem em comentar sobre o corpo da minha filha vão todos vocês tomar bem no meio do c*. Já estou sem paciência. Não, isso não é preocupação, isso é maldade”, iniciou a ex-BBB nos stories do Instagram.

“Já falei inúmeras vezes que a Lua só mama e agora que começou a introduzir [comida], está na fase que ainda nem come direito, mas experimenta e [come] mais fruta. Obviamente, ela tem acompanhamento. Para a informação de vocês, ela tem pediatra, nutri, fisio, fono, gastro, então, assim, está ótima, né?”, explicou a empresária.

Depois das ofensas, Viih Tube deixou claro que entrará na Justiça contra todos que voltarem a criticar o peso da pequena Lua.

“Não vou mais aturar um só comentário. A partir de agora, vou entrar com todos os meus direitos legais em cada pessoa que comentar. Não quero saber sua opinião, eu não pedi e opinião sobre o corpo de ninguém é bem-vinda. Ela ainda é uma bebê, mas e se fosse mais velha e já entendesse? Vocês destruiriam o psicológico da minha filha. Falar mal de um bebê? Vocês estão mortos por dentro”, disparou.