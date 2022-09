Revista italiana define Anitta como a “Beyoncé feita no Rio”

Cantora virou manchete em uma das maiores revistas da Itália, a Vanity Fair

Vai segurando, que o furacão Anitta não brinca em serviço e o reconhecimento está alcançando onível Beyoncé. Isso mesmo que vocês leram! De acordo com a Vanity Fair, a nossa Girl From Rio é uma Beyoncé feita no Rio. A cantora ainda ganhou destaque na Itália depois das suas famosas colaborações de sucesso, como a com o cantor Fred de Palma.

“Ela pode decidir concorrer à presidência do Brasil algum dia. E a verdade é que ela pode até ganhar a eleição. Anitta é a estrela pop latina mais poderosa e influente. Uma espécie de Beyoncé feita no Rio, que rebola loucamente no palco do Coachella e via Twitter, coloca em seu lugar o atual presidente Jair Bolsonaro, que colabora com Madonna e dá palestras em Harvard”, escreveu.

Ela sabe que venceu, não é minha gente?