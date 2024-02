“Respeito é a base de tudo”, desabafou a ex noiva de Luan Santana nas redes sociais

Minha gente, sabe a Izabela Cunha, ex-noiva de Luan Santana? Pois bem, na noite desta quarta-feira (28), a influenciadora fez um senhor desabafo em suas redes sociais após o cantor expressar seus sentimentos por Jade Magalhães após reatar com a jovem:

“Não queria me pronunciar, mas senti que devo! Sempre mantive silêncio, mas desta vez quero apenas dizer que fui criada com muito amor e educação, então para mim, ataques de ódio gratuitos não são normais. Hoje, venho pedir o melhor de vocês que lerem esta mensagem. Espalhem amor, luz e paz… O mundo precisa disso!!”.

Ela também fez questão de desejar felicidades ao casal: “Acredito que o respeito é a base de tudo na vida! E eu respeito a todos! Respeito o Luan, com quem convivi por quase 3 anos e tivemos muitos momentos felizes! Respeitei a história que ele viveu com Jade e nunca fomentaria rivalidade entre duas mulheres do bem. Continuo respeitando e desejo que sejam felizes, que eu seja feliz e que vocês sejam felizes!”.