Repórter, Jéssica Dias, é assediada por torcedor do Flamengo

Jornalista ficou visivelmente ofendida com beijo do jogador

Essa é uma das matérias que não me alegro em dar, mas temos que dar nota para dizer que não é não e machistas não passarão por aqui assim. A repórter Jessica Dias foi assediada enquanto fazia uma transmissão ao vivo para a ESPN. O trocedor rubro-negro deu um beijo na jornalista sem autorizaçãok enquanto ela falava ao vivo para a emissora.

Repórter Jessica Dias, da @ESPNBrasil, é assediada por torcedor do @Flamengo ao vivo. Confira!



🎥 IG pic.twitter.com/yHKHRuXatN — Site RD1 (@rd1oficial) September 7, 2022

E não para por aí, porque de acordo com o G1 a jornalista disse que o jogador “começou a gritar, proferindo xingamentos, reclamando da demora para o início da reportagem”. Tudo isso no off, antes de entrar ao vivo na reportagem.

O jogador pediu desculpas, mas as desculpas vieram acompanhadas de toques e mais beijos, dessa vez no ombro da jornalista.

O homem em questão foi levado à delegacia pelos PMs que faziam a segurança do local.