Repórter da CNN de Brasília que caiu do terceiro andar estaria fugido de um astrólogo que o extorquia

Repórter da CNN de Brasília que caiu do terceiro andar estaria fugindo de um astrólogo que o extorquia

Durante as investigações da PCDF no caso do jornalista, um astrólogo está sendo investigado como principal suspeito por estar extorquido o repórter. Um possível surto ou tentativa de suicídio da vítima foram descartados pela Polícia.

Segundo a coluna Na Mira, o astrólogo e o jornalista marcaram um encontro sexual por meio de um aplicativo gay.

Nas conversas que tiveram no aplicativo de relacionamento, ele chegou a questionar se o homem era garoto de programa, mas o astrólogo negou prontamente. Ao ser procurada pela coluna Na Mira, a Polícia disse o nome do suspeito será mantido em sigilo até que ocorra o indiciamento e o inquérito seja relatado.

O jornalista, que trabalha na CNN de Brasília sofreu graves lesões nos membros inferiores. Ao perceber que a porta do imóvel estava trancada, ele ficou desesperado.

O astrólogo disse que só deixaria ele ir embora apenas se pagasse a quantia de R$ 500. O jornalista teria tentado passar da varanda do terceiro para a sacada logo abaixo, no segundo pavimento. Mas ele acabou escorregando e sofreu a queda.

Nesta última terça-feira (28), o funcionário da CNN de Brasília passou por uma cirurgia na bacia, onde alguns pinos de titânio foram fixados.