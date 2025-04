Renato Aragão quebra o silêncio sobre acusações de maus tratos à filha: “Não vou mais me calar!”

Prepare o coração, porque o eterno Didi Mocó resolveu abrir o jogo! Aos 90 anos, Renato Aragão não segurou mais as lágrimas — e nem a língua. Em uma entrevista exclusiva, o humorista desabafou sobre os ataques que vem sofrendo, especialmente os que envolvem sua filha mais velha, Juliana Aragão, e garantiu: “Não vou mais me calar!”

Tudo começou com uma bomba lançada num podcast, em que o comediante foi acusado de “esconder” Juliana, que é motorista de aplicativo e vive uma relação homoafetiva. O episódio viralizou, inflamou as redes sociais e reacendeu velhas polêmicas sobre o humorista fora dos palcos.

Só que dessa vez, Renato chorou. E reagiu. Em vídeo e respostas enviadas por WhatsApp — com a ajuda da esposa, Lilian, e de sua assessora — ele tratou de desmentir tudo e defender, com unhas e dentes, o nome da família.

“Ela é minha filha tanto quanto o Paulinho, o Ricardo, o Renato Jr. e a Lívian. Nunca fiz diferença — nem pela escolha sexual dela, nem por ser adotiva. Filho é filho.”

Sobre as críticas à sua personalidade nos bastidores, ele foi direto: “Sempre preferi me calar, porque tenho mais motivos para agradecer do que para reclamar. Mas as pessoas estão repetindo mentiras com interesses específicos.”

Segundo Renato, a coisa toda começou com as piadinhas sobre ele não gostar de ser chamado de Didi (quem nunca ouviu isso, né?), mas o ataque agora virou “campanha organizada”, mirando esposa, filhos e até os amigos mais próximos.

“De uns anos para cá, está ficando difícil, sabe?”, desabafa o humorista, hoje mais emotivo do que nunca. “Virou uma campanha de difamação, que tem método, usa mentira e desinformação como armas.”

Dono de uma carreira que marcou gerações com “Os Trapalhões”, Renato confessa que se sente ferido com o rumo das coisas. Mas, dessa vez, o silêncio não vai mais ser opção: “Não vou mais me calar.”