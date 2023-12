Renato Aragão defende Lívian após ataques: “Muito orgulho”

A filha do humorista foi criticada por causa de um vídeo onde ela diz que “todo mundo tem 24 horas no dia”

Eita! Renato Aragão não deitou para as críticas que sua filha, Lívian Aragão, recebeu ao dizer que “todo mundo tem 24 horas no dia”. O humorista defende a filha com unhas e dentes após ela questionar que algumas pessoas não conseguem “fazer tantas coisas” enquanto outras “parecem não sair do lugar”.

“Filha, tenho muito orgulho da mulher que você é. Te amo”. A influenciadora retribuiu o carinho: “Te amo”, publicou nos comentários.

Vale ressaltar que Lívian é coach motivacional e usou suas redes para se explicar após o mal entendido. “Tenho plena consciência dos meus privilégios. Nasci em uma família que pode me proporcionar bons estudos e oportunidades. Não estava me referindo ao mundo inteiro. Jamais tive a intenção de falar que todos têm as mesmas oportunidades”, afirmou.