Renata Vasconcelos e sua irmã gêmea curtem o Rock The Mountain

O Rock the Mountain é um festival de música e arte que acontece na serra de Itaipava, distrito de Petrópolis no Rio de Janeiro.

Genteeeeeee, a repórter do Multishow Xan Ravelli foi entrevistar a âncora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos durante o show deste sábado (11) no segundo final de semana do festival Rock the Mountain e ficou completamente bugada quando vi quando a verdadeira Renata veio abraçá-la, ou seja, a pessoa entrevistada foi a estilita Lanza Mazza. Xan, amiga! Fica tranquila, eu faria o mesmo, sou péssima para diferençar gêmeos. E quem nunca, né meus amores?

Obviamente, as gêmeas já estão acostumadas com esse tipo de situação, afinal ficaram super de boas com um momento que tinha tudo pra ser constrangedor.