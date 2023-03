Renata Vasconcellos aparece de tênis no Jornal Nacional e web dispara: “Pura elegância”

Âncora do jornal mais famosos da TV Globo surgiu com um look mais despojado e ousado em chamado para o jornal do horário nobre

Não é de hoje que os tênis dão o que falar nos bastidores da Globo. Renata Vasconcellos movimentou a web ao aparecer com um look mais despojado que o convencional. A âncora do Jornal Nacional apareceu de tênis e a web não deixou de comentar o uso esporádico dos calçados pela jornalista, que sempre está impecável e muito rigorosa nas escolhas para a apresentação do jornal. “Maravilhosa!”, “Renata Lo Prete fazendo escola” e “Essa mulher é pura elegância” foram alguns dos comentários. Normalmente, a jornalista aposta em saltos altos e cores neutras, mas dessa vez ficou inegável que o uso dos calçados esportivos combinou bem com o look escolhido por Renata. Arrasou!