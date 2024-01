Renascer: Padre tenta adiar casamento de Santinha e Inocêncio

O religioso brigará com o fazendeiro, deixando Maria Santa desesperada e aos prantos.

Maria Santa estará toda sorridente em seu casamento, nem parece que ela estará desesperada antes e depois da cerimônia. Ela chorará várias vezes por saudades de seus pais, por deixar Jacutinga e até pelas brigas causadas por José Inocêncio na trama das 21h.

O principal deixará a ansiedade da jovem à flor da pele ao cancelar o casamento por uma treta com o padre. Santo aceita fazer a cerimônia no casa noturna, mas com a condição de não ter convidados, apenas as meretrizes da casa e seus padrinhos. Mesmo com essa condição, José Inocêncio levará toda a vila para a cerimônia.

O padre então se recusa a fazer a cerimônia. Ele e o fazendeiro discutem, enquanto isso, Santinha estará no quarto sofrendo de saudades de seus pais. Ela chora enquanto desabafa com Jacutinga.

“Quiria eles aqui… Quiria mainha, painho e Marianinha aqui mais eu”, confessa ela. A cafetina diz, “isso eu não posso te dar, minha filha. Mas uma coisa eu posso te garantir, eu vou estar do seu lado pra sempre, pra tudo!”.

O carinho de Jacutinga alegrará Santinha, que caminha até o “altar”. “Comé que pode tê ficado inda mais linda”, o noivo a elogia enquanto repara nela. O padre também amolece o coração e faz um discurso lindo para o casal.

“Pode parecer estranho aos menos atentos que com tantas capelas na região esta cerimônia se dê justo aqui. Mas isso se deve à insistência do noivo, e à exigência da dona desta casa, Jacutinga, que foi quem acolheu Maria Santa debaixo de suas asas quando ela mais precisou”, dirá ele.

Como eu lhes disse e está na palavra: Deus tem muitas moradas, e imenso é o seu rebanho… Maria Santa e José Inocêncio são, portanto, Seus filhos… como Seus filhos e filhas são todos os que estão aqui presentes. E ele os abençoa.

O padre então continua os passos da cerimônia. Primeiro pergunta se Inocêncio quer a jovem como mulher. E ele responde todo bobo apaixonado, “é tudo que eu mais quis nessa vida padre”. O pároco pergunta a Santinha se ela sabe os deveres de esposo e esposa.

Ela dirá, “Dona Jacutinga disse”. O padre diz na ironia, “aaa sim… Dona Jacutinga lhe disse” e em seguida fala “eu vos declaro marido e mulher, e oro para que Deus os abençoe e abençoe também os frutos desse amor”.

Os dois se beijam e aproveitará a festa, que toma conta do quintal da casa noturna. O clima de harmonia e alegria tomará conta do ambiente, e Deocleciano e Jupará decidem celebrar seus casamentos lá. Eles pedirão em casamento Flor e Morena no meio de todos.

Só que do nada, José Inocêncio decide partir, porque deseja curtir o casamento a sós com o amor da sua vida, que ficará contrariada, dizendo “quiria ficá na festa”.

O recém casado não dará prioridade para o desejo dela, mas, ao ver que ela está realmente muito mal, decide prestar atenção nela. “Num é pela festa, é por Dona Jacutinga”, confessa a mocinha.

“Esquece a Dona Jacutinga, Maria Santa. Só o que importa agora somos nós” dirá o gostosão. A principal diz ser muito grata, e ele diz que ela deve ser grata mesmo.

“Ela feiz por mim o que nem mainha soube fazê”, dirá ela, tristonha. “E eu lhe prometo que estarei do seu lado, e que nada nesse mundo haverá de lhe falta!”, completa ele. “Ocê tâno mais eu, num de priciso de nada”, confirma a esposa amada.