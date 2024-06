Renascer: Mariana se declara para João Pedro

Já que se separou do pai, Mariana, que não perde tempo, já está de olho no filho. Nos próximos episódios da novela das 21h da TV GLOBO, largada de Inocêncio, ela fará o possível e o impossível para ficar com João Pedro, principalmente agora que descobriu que ele está com Sandra. Mariana sem vergonha alguma, pede para morar com ele na fazenda, que de acordo com ela, é dela por ter sido de seu avô Belarmino.

Após avistar João no vilarejo, Mariana se faz de boba e pergunta se ele e Sandra largaram por causa dela. Mariana ainda tem a cara de pau de dizer que se isso for verídico, vai pegar suas coisas e ir embora. João diz que Inocêncio não vai deixá-la de mãos abanando, e isso é só o que ela precisava ouvir.

“O que eu quero, o teu painho não pode me dar, nem ninguém… só você!“

Ela diz que se trata das terras de seu avô que, na partilha entre os filhos de Inocêncio, ficaram com João.

“Eu vim atrás daquelas terras e nunca escondi isso dele… e só desisti delas quando me apaixonei por você!”

O papo entre eles acaba com Mariana bolando um plano infalível, que já começa colocando em prática. Ela vai até a fazenda e pede para morar com João Pedro.

“Você disse que se eu quisesse essa terra de volta, ela era minha… não disse? Pois então: eu quero!”

João diz que ela não pode mais ficar com a fazenda, ela logo ataca:

“Não precisa me dar nada… me deixe morar aqui… que eu já me dou por satisfeita.”

Mariana pede tanto que João acaba deixando ela morar lá.

“Eu num sei nem como lhe agradecer por isso”, fala ela.

“Num me cause enrosco, que tá de bom tamanho.”

Mal sabe ele, que se não houver briga, não é Mariana.