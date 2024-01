Renascer: Maria Santa morre durante o seu quarto parto

A personagem deixará a trama após sofrer complicações durante o parto de seu quarto filho.

O personagem principal de “Renascer”, novela das nove da Globo, terá uma perda nos episódios seguintes da trama. Pela quarta vez gestante, Maria Santa terá complicações no parto e acabará falecendo.

A morte da garota deixará todos surpresos e muito desanimados, José Inocêncio principalmente. Ele ficará sem cabeça e sem chão ao saber que o amor da sua vida morreu ao dar a luz a seu filho caçula.

Maria Santa dará seu melhor para dar à luz, mas Jacutinga avisa que seu parto é de muito risco, não só para ela, mas também para o neném.

Jacutinga avisará sobre os riscos do parto, para o pai do bebê. E então ele manda que a Jacutinga os salve, já que o casal tem outros três filhos. Apesar da luta para salvá-los, ainda assim a garota sairá morta. Triste, o fazendeiro continuará em choque e sem chão, e logo após, enterrará sua querida mulher aos pés do jequitibá-rei.