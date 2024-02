Renascer: João Bento provoca João Pedro e sofre ameaça do irmão

O filho caçula de José Inocêncio se recusará a comparecer no casamento de seu pai com Mariana.

Meus amores, para quem está acompanhando a nova novela das 21h, já está mais do que óbvio que o casamento de José Inocêncio não contém a bênção do filho caçula do fazendeiro, o João Pedro, porém isso ficará ainda mais evidente quando o herdeiro for provocado por João Bento e se negar a comparecer na cerimônia,

Vendo que, como de costume, o irmão estão amassando o cacau de seu pai, porém, ainda mais irritado que o normal, João Bento irá provocá-lo, afirmando que ele está com ciúmes de Mariana.

“Retira o que cê disse”, esbravejará João Pedro

“Eu não disse nada”, responderá Bento.

“Falô mais que a boca… e tá falando bestêra”, afirmará o caçula.

“Eu lá sabia que você gostava dela?”, continuará o golpista, que deixará o irmão ainda mais irritado,fazendo com que ele o ameace.

“Quer que eu te jogue lá pra baixo?”, ameaçará João Pedro

“Não, eu… Eu não vim te provocar”, finalizará José Bento.