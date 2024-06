Renascer: Inocêncio toma decisão inesperada e deixa a Fazenda

Inocêncio mostra a sua família interesseira que não tem medo de arriscar na trama. Nos próximos episódios da novela das 21h da TV Globo, o fazendeiro decide abandonar suas plantações de cacau e vai embora em busca de uma nova missão.

Antes de ir embora, o protagonista será chamado para ajudar na produção de uma colega no ES. Separado recentemente de Mariana, ele deixará sua vida para trás e viaja para outro estado.

O que será péssimo para o dono das terras, e que não tem ninguém de confiança para administrar suas terras enquanto ele viaja. Diante disso, ele convoca todos seus filhos para uma reunião séria e contar todas as novidades sobre sua partida.

Com a sua esposa ausente, o coronel ficará muito alegre com sua nova vida de agora para frente, com novos objetivos profissionais a serem alcançados.